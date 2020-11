Faouzi Ghoulam: “Dopo tre anni difficili, sono tornato in forma”

Dopo la Tribuna al fianco di Mario Rui, per aver “passeggiato” a Castel Volturno, alla vigilia della trasferta di Bologna, Faouzi Ghoulam, vuole riconquistare la fiducia di Gattuso. “Per me sono stati tre anni difficili, ho subito diversi infortuni, che mi hanno condizionato la carriera, ma per fortuna ora sto bene. Vivere lontano dal campo mi ha dato una mano a guardare la vita in maniera diversa dal solito. Il Covid-19? Il momento è complicato, ma da uomo e musulmano, mi sentivo in dovere di aiutare gli altri e l’ho fatto perchè Napoli mi ha adottato”.

Fonte: Corriere dello Sport