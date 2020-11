Fabian Ruiz, tre “assist” in Nazionale ma anche per Gattuso

La Spagna è entrata nella storia, perchè segnare 6 gol alla Germania non è di tutti i giorni, in più tripletta di assist di Fabian Ruiz. Il mediano del Napoli lancia un segnale non solo in vista dell’Europeo con la “roja”, ma anche al campionato. Domenica arriverà al San Paolo il Milan di Ibrahimovic ed essere a questi livelli è un vantaggio per l’intero ambiente. L’ex del Betis Siviglia sta trovando la migliore condizione, non solo assist, ma anche recuperi in difesa, merito anche di Bakayoko, che però domenica è in dubbio per la sfida contro i rossoneri. Tutta Napoli lo attende e averlo contro la capolista in queste condizioni sarebbe un bene e non da poco.

Fonte: Corriere dello Sport