Fabian Ruiz stellare contro la Germania: Tre assist per l’azzurro

Tre assist, il signore del centrocampo della Spagna. Fabian Ruiz stellare contro la Germania in una serata indimenticabile per lui e per la Roja, un 6-0 da consegnare alla storia. Partito in panchina il gioiello del Napoli, con la maglia numero 17, è entrato dopo 12 minuti al posto dell’infortunato Canales, diventando subito protagonista in una partita in cui ha firmato tre passaggi decisivi, i primi due da calcio d’angolo per i colpi di testa vincenti dello juventino Morata e di Rodri e il terzo in contropiede per il terzo gol di Ferran Torres, quinto della Spagna. Fonte: Il Mattino