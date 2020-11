COPPA ITALIA FEMMINILE – Successo a Cesena per il Milan. A segno ancora Giacinti

Il Cesena, reduce dal pareggio casalingo contro la Riozzese Como in campionato, quest’oggi ha affrontato in Coppa Italia l’A.c. Milan di Maurizio Ganz. Successo per la squadra rossonera per 0-2. Una rete per tempo, sblocca Spinelli sui sviluppi da calcio d’angolo e il raddoppio è realizzato da Valentina Giacinti. Domenica prossima sfida contro l’Orobica, per determinare il primato del girone e il passaggio del turno.

Fonte: tuttocalciofemminile.com