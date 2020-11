COPPA ITALIA FEMMINILE – Poker contro il Pontedera del Sassuolo di Piovani

Nel pomeriggio si è giocata la sfida di Coppa Italia femminile tra il Pontedera e il Sassuolo, successo ottenuto dalle neroverdi di mister Piovani per 2-4. Per le toscane in gol Carrozzo e Iannella, mentre per le emiliane Monterubbiano, Cambiaghi, Mihashi e Pellinghelli. Domenica il Sassuolo andrò a far visita al Napoli sempre per la Coppa Italia

PONTEDERA-SASSUOLO 2-4

Marcatrici: 2’ Carrozzo (P), 20’ Monterubbiano (S), 41’ Cambiaghi (S), 58’ Mihashi (S), 78’ Pellinghelli (S), 90’ Iannella (P)

PONTEDERA: Sacchi F., Rizzato, Sidoni, Tramonti (65’ Mazzella), Carrozzo (65’ Dehima), Iannella, Gavagni, Consoloni, Pantani (73’ D’Alessandro), Del Prete, Sacchi A.

A disposizione: Viterbo, Iannetti, Della Croce

Allenatore: Renzo Ulivieri

SASSUOLO: De Bona, Brundin (63’ Rossi), Mihashi, Monterubbiano, Fuentes, Brignoli (82’ Sassi), Orsi (88’ Maffei), Tomaselli (63’ Pellinghelli), Santoro (46’ Dubcova), Cambiaghi, Filangeri.

A disposizione: Lemey, Pirone, Micheli, Lenzini

Allenatore: Gianpiero Piovani

Note: ammonita Tomaselli