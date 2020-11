Cavani: “San Paolo? Quando ci ripenso ho ancora i brividi per l’emozione“

Cavani ha scritto un’autobiografia dal titolo “Quello che ho nel cuore. Vita, calcio e fede” dove, tra i vari passaggi, ripercorre la sua presentazione al San Paolo: “La mia presentazione ai tifosi fu un’esperienza particolare e unica. Il presidente De Laurentiis e io entrammo al San Paolo per fare un giro di campo, un sorta di benvenuto che il padrone di casa riserva ai nuovi arrivati. Il presidente mi prese sottobraccio e mi presentò ai nuovi tifosi e ai nuovi compagni di squadra, ero ufficialmente entrato in famiglia. Tenendo fede al mio carattere riservato, gli chiesi di non fare l’intero giro di campo, ma di accompagnarmi solo fino a metà campo. In quei momento cominciai a conoscere quella che sarebbe stata la mia nuova famiglia calcistica. Fu una giornata incredibile, quando ci ripenso ho ancora i brividi per l’emozione“.