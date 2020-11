Cannavaro jr alla Lazio: per le qualità, non per il cognome

Piccoli Cannavaro crescono. E adesso è il turno di Andrea, figlio di Fabio che ha sposato il progetto Lazio approdando nell’Under 17 biancoceleste. Come Fabio, Andrea Cannavaro è un difensore centrale. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica « La mia non è stata una scelta dovuta al cognome – spiega Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio – ma alle qualità del ragazzo» . Andrea a ottobre ha compiuto 16 anni. «Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del settore giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni» , scrive sul proprio sito la Lazio che certifica anche la voglia del ragazzo di proseguire gli studi. Conosce 4 lingue e dovrà far andare di pari passo le due carriere: quella sportiva e quella scolastica che proseguirà presso l’istituto americano a Roma.