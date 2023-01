Baldassarre: “Sentenza Juve-Napoli? Se gli azzurri avessero dato maggior impressione di voler per Torino…”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale: “Sono stato nel CdA del Napoli, ma sono juventino: mi fu chiesta questa cortesia. Fin da bambino sono stato juventino, furono Boniperti, Parola ed altri a farmi innamorare della Juventus. I bambini vanno sempre dalle squadre che vincono: la Juve era la squadra che andava per la maggiore. Ho avuto sempre simpatia per il Napoli. Il Napoli di Corbelli fu uno dei punti più bassi della storia azzurra. Davo consigli legali nel trasferimento da Ferlaino a Corbelli e mi trovai nel CdA, ma con più svantaggi che vantaggi. Rinascita con De Laurentiis: ha fatto una grande squadra, ma Ferlaino ha avuto Maradona. Quando sento chi è il miglior giocatore di tutti i tempi: non c’è partita, Maradona è stato super. I miei juventini preferiti? Boniperti il primo amore, Platini quello della maturità. Sentenza Juventus-Napoli? Posso dare un parere esterno: contano molto le circostanze di fatto hanno rilevato che hanno rilevato i giudici. Il giudice ha rilevato dei fatti, per esempio una telefonata del Presidente del Napoli a quello della Regione Campania o della Asl e sono fatti rilevanti. Il Napoli ed il Presidente non si sono comportati con la dovuta furbizia, hanno fatto le cose senza un minimo di raziocinio, è sembrato un po’ tutto incoerente ed ha lasciato la possibilità di dire: ma che c’è dietro. Il Napoli avrebbe dovuto dare spazio alla massima apertura a partire per Torino e questo non c’è stato e questo, per chi sa bene quali sono le conseguenze, è stato un errore importante. Se il Napoli avesse dato maggiore impressione di voler partire, anche la domenica mattina, poteva cambiare le cose. Un conto è la giustizia ordinaria, un conto è la giustizia sportiva, con un livello di principi generali e principi speciali che si applicano nella giustizia sportiva che derogano ai generali nella giurisdizione speciale, come nel caso del diritto sportivo. Il Tar si può dichiarare incompetente o, se si dichiara competente, può sottolineare la specialità dell’ordinamento sportivo”.

Factory della Comunicazione