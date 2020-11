Alvino: “Osimhen? Scongiurato l’intervento chirurgico”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò: “Osimhen è vero che salterà sicuramente il Milan e starà fuori due partite? Di vero c’è solo una cosa: che la lussazione alla spalla non è così grave da costringere ad un intervento. Insomma, è stata scongiurata l’operazione chirurgica e quindi non ci saranno tempi lunghi di recupero. Giorno dopo giorno, le sue condizioni verranno accuratamente monitorate. Meglio chiarire che è presto per dire quando sarà al 100%”.

Non ci sarà nemmeno in Europa League?

“Aspettiamo e vediamo. Nel caso, pazienza: si guarda avanti. Fortunatamente, la rosa del Napoli è altamente competitiva, ha una qualità importante in ogni suo interprete e questo ci permette di fare a meno anche dei cosiddetti titolari. Non en facciamo un problema, si deve infondere energia positiva. Mister Gennaro Gattuso manderà in campo undici leoni, perché è di questo che abbiamo bisogno”.