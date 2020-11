Abbiati: “Gattuso? Allenatori come lui ne ho visti pochi”

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Non voglio parlare di Scudetto, ma se domenica dovesse vincere il Milan prenderebbe un bel margine innanzitutto sul Napoli. In panchina ci sarà Bonera, per lui è una bella opportunità e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta succedendo qualcosa che ti fa crescere per forza. Ha il carattere giusto per affrontare questa avventura, ha giocato tanti anni con il Milan a San Siro e sa bene che cosa significa la pressione. Poi, è ovvio, avrà tutti gli occhi addosso e magari venerdì e sabato non dormirà. Ha un buon rapporto con Pioli e se la caverà benone. Gattuso? Rino da allenatore non è una sorpresa. Io l’ho anche vissuto in prima persona quando ero club manager, ho osservato come lavora e cosa chiede ai giocatori, e dico che allenatori come lui ne ho visti pochi. Per me oltretutto è un fratello”.