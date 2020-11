Ziliani:”Svizzera-Ucraina come Juventus-Napoli…cosi dice l’UEFA!”

Questo è il Tweet di Paolo Ziliani , sulle norme UEFA sulla gara che non si è disputata tra Svizzera e Ucraina causa Covid, con lo stesso motivo per cui non si disputò Juventus-Napoli:

“E’ la notizia più importante del giorno, ma nessuno se ne occupa. Sono le direttive UEFA su #SvizzeraUcraina, non disputata ieri causa Covid e che per gli stessi motivi non può essere riprogrammata oggi.Innanzitutto va detto che le prime parole del comunicato recitano: “Se non è possibile riprogrammare la partita…”; cosa che per #JuventusNapoli, con 9 mesi di serie A davanti, era possibilissima, ma non è stata mai presa in considerazione…) Poi l’Uefa dice che verrà decisa la sconfitta a tavolino per 0-3 nei confronti della squadra responsabile a meno che nessuna possa essere considerata tale (nel qual caso la partita non può essere annullata: ma recuperata o decisa in altro modo) Infine: poichè non è colpa di nessuno, nè dell’Ucraina nè del Napoli, essere fermati dal Ministero della Salute, sempre che la gara non possa essere recuperata “il risultato sarà deciso con un’estrazione condotta dall’UEFA: 1-0, 0-0, 0-1”. E’ tutto…) Concludendo: A) l’ASL che fermò il #Napoli era un ente “competente” per deciderlo; B) nessuna colpa del Napoli per il match mancato; C) c’era tutto il tempo per riprogrammare la gara; D) anche ammettendo non ci fosse, niente 0-3 ma sorteggio: 1-0, 0-0 o 0-1″.