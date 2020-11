Venerato: “Ibrahimovic? Sarebbe venuto a Napoli, peccato…”

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Conosco Ibrahimovic da tanti anni, lui sarebbe venuto da sempre a Napoli, non solo con Carlo Ancelotti in panchina, ma pure con Gennaro Gattuso. E’ suo amico l’attuale allenatore del Napoli, nello spogliatoio se le sono anche date da amici, giusto che sia così, ma sarebbe venuto tranquillamente in azzurro invece di andare di nuovo al Milan”.

“Una volta lo intervistai, lui mi vuole molto bene e disse che il suo unico idolo è stato Diego Armando Maradona, non Van Basten come si diceva. Lui sarebbe venuto sicuramente a chiudere la carriera in azzurro, era il suo sogno. Quando si giocò l’addio al calcio di Ferrara, lo andai a trovare nella sua camera all’Hotel Vesuvio di Napoli, gli dissi della bellezza di Napoli, dei tifosi, lui mi rispose: “Tra due o tre anni verrò sicuramente lì, voglio giocare al San Paolo”. Peccato, mi sarebbe piaciuto vederlo in azzurro“.