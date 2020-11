Sfida scudetto Napoli/Milan? Stupisce la risposta di Fabio Capello

Fabio Capello quarantasette anni dopo, «perdendosi» tra scudetti e Liga, Champions e Coppe e Supercoppe che tracciano questa vita da vincente che Fabio Capello s’è disegnato addosso da calciatore e da allenatore, si piomba nel futuro e ci si lascia cullare da Napoli-Milan sono gocce di miele da assaporare, gustandosi pure Ibra e Insigne, Gattuso e Pioli, quello ch’è stato e quello che potrà accadere in questa esistenza sospesa da attraversare con Capello.

Ci perdoni l’imprudenza, Capello, se riteniamo Napoli-Milan già sfida scudetto? Non vorremmo che pensasse alle «solite» etichette giornalistiche. «E io invece la stupirò: la definizione ci sta tutta. Perché poi nel conteggio finale anche questi punti conteranno. Partite del genere aiutano a scoprire se stessi, a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmente anche su quali limiti dover lavorare. Siamo nella fase discendente del campionato, certo abbiamo avuto delle sensazioni ma non si è ancora in condizione di stabilire quali siano i reali valori e stavolta invece con Napoli-Milan potremmo aggiungere ulteriori indizi alle nostre valutazioni. E anche Gattuso e Pioli, naturalmente, ne potranno sapere di più».

Lei come se l’aspetta? «Bella, perché siamo al cospetto di due squadre che inseguono il risultato attraverso il gioco o anche quella che comunemente chiamiamo un’idea. Il Napoli ha la sua, il Milan ne ha un’altra, ma entrambe esprimono una propria identità. So che ci divertiremo, ne sono quasi convinto, e ritengo che questi novanta minuti rientrino nella categoria delle sfide da non perdersi assolutamente».

Anche perché chi vince può approfittarne, chiunque sia, per dar corpo alle proprie fantasia. «Ma pure perché, vista l’andatura della Juventus e dell’Inter, spargerebbe su di sé un pizzico di ulteriore autostima. Siamo in presenza di un campionato strano e stavolta è lecita qualsiasi opinione: può accadere di tutto, ci sono sei o sette club che sono destinati a rendere interessante la lotta. C’è un equilibrio e la differenza la fa l’ambizione. Napoli e Milan hanno l’occasione per valutare la propria e però hanno lo spessore per essere considerate tra le pretendenti al trono».

A. Giordano (CdS)