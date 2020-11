Santacroce:”Insigne gioca da vero capitano.Contro il Milan difesa alta”

Le parole dell’ex azzurro Fabiano Santacroce ,sulla sfida di domenica tra Napoli e Milan:

“Credo che il Napoli farà una gara con la difesa alta ,gli attaccanti del Milan sono molto veloci. Ibrahimovic ha dato tanto ,soprattutto in fiducia ai suoi.I difensori azzurri devono comunicare bene tra loro per fermarlo .Mi auguro ci sia Bakayoko,svolge un ruolo fondamentale davanti la difesa.Su Insigne devo dire che sta facendo come si deve il ruolo del capitano.Poi è molto migliorato in fase di recupero in difesa”.