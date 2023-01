QUALIFICAZIONI EURO UNDER 21 – Italia-Svezia, formazioni ufficiali. Per gli scandinavi in attacco un avversario del Napoli

Questo pomeriggio si giocherà l’ultima gara a gironi per Euro 2021 e l’Italia di Nicolato, matematicamente qualificata, affronterà la Svezia. Partita che servirà per riscattare il 3-0 dell’andata. Per gli scandinavi in attacco Karlsson che gioca nell’Az Alkmaar avversario del Napoli in Europa League.

Factory della Comunicazione

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi, Marchizza, Carraro, Colombo, Zanellato, Del Prato, Bellanova, Sottil.

Allenatore: Nicolato.

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Vagic, Henriksson, Kralj; Bengtsson, Hellborg, Gigovic, Karlsson; Almqvist, Nygren.

A disposizione: Dovin, Ornblom, Abraham, Bjorklund, Hussein, Hansson, Mujanic, Ali.

Allenatore: Eriksson.

La Redazione