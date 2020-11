QUALIFICAZIONI EURO UNDER 21 – Italia-Svezia 4-1, gli azzurrini di Nicolato chiudono alla grande

Questo pomeriggio a Pisa l’Italia Under 21, già qualificata ai prossimi Europei hanno affrontato la Svezia, per cercare il riscatto dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata. Gli azzurrini partono forte e sbloccano il match con il calciatore del Venezia Maleh che di controbbalzo supera il portiere scandinavo. I ragazzi di Nicolato proseguono nell’attaccare e ad inizio ripresa raddoppiano con Raspadori. Spunto personale del classe 2000 del Sassuolo e palla sotto l’incrocio. Gli scandinavi dopo un minuto accorciano le distanze con la rete di Karlsson, tiro nell’angolo che batte Cerofolini. L’Italia però non molla e segna le altre due reti. Ancora con Raspadori freddo nel battere l’estremo difensore avversario e infine Scamacca che su assist di Zappa cala il poker. Gli azzurrini così chiudono al primo posto e si preparano al meglio all’Europeo che si disputerà in Slovenia e Ungheria nel periodo di Marzo.

Under 21, Italia-Svezia 4-1

27′ Maleh (I), 48 Raspadori (I), 50′ Karlsson (S), 61′ Raspadori (I), 68′ Scamacca (I)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia Under 21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Cuomo; Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh, Sala; Raspadori, Scamacca

Svezia Under 21 (4-4-2): Sahlberg; Beijmo, Vagic, Henriksson, Kralj; Bengtsson, Hellborg, Gigovic, Karlsson; Nygren, Almqvist.

Questa la classifica finale del gruppo:

Italia 25

Irlanda 19

Islanda 18

Svezia 15

Armenia 3

Lussemburgo 3