Osimhen out: così Gattuso pensa di sostituirlo

Per Osimhen, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, gli esami effettuati a Villa Stuart hanno evidenziato una lussazione della spalla destra. Ma non di grave entità. Gli è stato prescritto riposo. Rimane però in dubbio la sua convocazione per le gare contro Milan e Rijeka. La buona notizia? Non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. I prossimi giorni? Saranno impiegati per recuperare e tornare in forma. Anche se non si conosce ancora una presumibile data di rientro. I piani alternativi di Mister Gattuso? L’ipotesi Petagna. Restando fedeli al 4-2-3-1. Oppure il ritorno di Mertens al ruolo di prima punta di movimento. Nella variante 4-3-3. Ma senza alcun obbligo di cambiare forzatamente il sistema di gioco. Contro il Milan saranno probabilmente indisponibili anche altri atleti azzurri. Hysaj, positivo al coronavirus. Bakayoko e Llorente, in forse, perché assenti nell’allenamento di ieri. Ospina. Che non ha disputato l’incontro tra Ecuador e Colombia. Per un problema fisico riscontrato dopo la gara contro l’Uruguay. In attesa, poi, del rientro in gruppo di Elmas.

Fonte: www.skysport.it