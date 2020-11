Oggi a Villa Stuart Osimhen conoscerà il suo destino

Il Napoli attende nella giornata di oggi il ritorno in Italia di Victor Osimhen, uscito nel corso di Nigeria-Sierra Leone al minuto 78 in barella. Il suo amico Oma Akatugba ieri ha aggiornato sulle condizioni del centravanti, lussazione alla spalla, quindi niente Milan per domenica sera. Il club azzurro però cercherà di saperne di più, quando la punta ex Lille sarà a Villa Stuart per nuovi accertamenti. Si augura che sia guarito e che possa recuperare in tempo per domenica sera contro i rossoneri, ma oggi si saprà con certezza il suo destino.

Fonte: CdS