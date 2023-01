NATIONS LEAGUE – Bosnia Erzegovina-Italia 0-2, prova straordinaria di Insigne e con la fascia di capitano

A Sarajevo l’Italia cercava un successo per essere certa della qualificazione alla final-four di Nations League, avversaria la Bosnia Herzegovina. Gli azzurri, dopo un inizio di controllo, inizia a giocare e sfiora il gol con Belotti che calcia male da ottima posizione. Poi sale in cattedra Insigne, contropiede del calciatore del Napoli, assist al bacio e la punta del Torino calciando al volo mette in rete. Prosegue lo show per il capitano dei partenopei che stoppa una palla al bacio, tiro a giro e palla sul palo. Nella ripresa esce Florenzi e Insigne diventa capitano, dove continua ad inventare giocate per i compagni. L’Italia chiede un rigore per fallo su Belotti, l’arbitro lascia proseguire. Il raddoppio arriva con Berardi che al volo sfrutta l’assist di Locatelli. Nel finale secondo legno per i ragazzi di Evani, con Bernardeschi, che coglie la traversa su assist di Insigne. Successo che consente l’Italia di essere tra le prime 4 di Nations League.

BOSNIA-ITALIA 0-2

22′ Belotti, 68′ Berardi

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79′ Todorovic); Cimirot, Pjanic (77′ Danilovic), Gojak; Tatar (Rahmanovic), Prevljak (79′ Hadzic), Krunic (71′ Loncar). Ct: Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Florenzi 6 (46′ Di Lorenzo 6), Acerbi 6,5, Bastoni 6,5, Emerson 6; Barella 7, Jorginho 6,5, Locatelli 7; Berardi 6,5 (82′ Bernardeschi s.v.), Belotti 6,5 (82′ Lasagna s.v.), Insigne 7,5 (93′ Calabria s.v.). Ct: Evani 6,5

Ammoniti: Kadusic, Romagnoli, Berardi