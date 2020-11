Napoli/Milan da primo posto: giù il cappello per Pioli e Gattuso

Probabilmente non se lo aspettava nessuno. Neanche i due club in questione. Insomma, che a questo punto della stagione, Napoli/Milan potesse essere sfida per un posto da capolista non era prevedibile. Quando Pioli e Gattuso sedettero su quelle panchine, gli si chiedeva solo di rimettere in piedi due squadre a pezzi. Entrambi sono andati ben oltre. E con merito. Pioli si è impadronito del Milan e Gattuso tiene in pugno il Napoli. I rossoneri non vincono al San Paolo dall’ottobre 2010, quando in campo c’erano Pirlo e Gattuso. A luglio, quando i due attuali tecnici si “scontrarono”, tutti erano certi che Pioli non sarebbe rimasto mentre dopo la Coppa Italia Gattuso si era già strameritato la permanenza. L’ennesima dimostrazione che la vita è fatta di porte scorrevoli, e che del domani non v’è certezza nel senso che non sai mai cosa ti potrà accadere da qui a poco. Nel bene e nel male.

Fonte: Il Mattino