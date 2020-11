Napoli femminile – Arriva il bomber Rijsdijk, addio per Dalton

Primo allenamento con il Napoli Femminile per Pia Rijsdijk, centravanti olandese classe 1992 proveniente dall’Arna Bjornar in Norvegia (dodici partite e un gol in questo inizio di stagione) arrivata per rinforzare l’attacco del club azzurro. Lo scorso anno la Rijsdijk è stata grande protagonista con il Den Haag (17 reti in 22 gare), club nel quale è cresciuta. L’olandese vanta anche una duplice esperienza in Germania con il Duisburg ed il Sand.

Nel contempo, il Napoli Femminile saluta Isobel Dalton che ha fatto ritorno in Australia, dove vestirà la maglia del Brisbane. Alla Dalton vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso con la maglia azzurra in questa prima parte di stagione.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile