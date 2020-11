Monti: “Insigne è il numero 10 della Nazionale, ma anche del Napoli”

Gianluca Monti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Campionato abbastanza atipico, il COVID-19 sta incidendo. Napoli e Milan venivano dietro Juventus e Inter. Ibrahimovic? Giocatore dominante, da non far arrabbiare. Sono curioso di vedere come si sistemeranno tatticamente le squadre. Amano costruire ma si aprono bene sulle fasce quando ci sono spazi. Il Napoli sugli esterni ha una chiave di volta per aprire le difese”.

Insigne?

“Quello che ha fatto ieri è sotto gli occhi di tutti. E’ il numero 10 della Nazionale e – seppur non formalmente – anche del Napoli”.

Pareggio contro il San Marino per il Napoli Femminile?

“Speriamo sia un punto di ripartenza”.