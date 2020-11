Milik – Marotta ha in mente “uno sconto” per convincere ADL

Da tempo c’è l’interesse dell’ Inter per Arek MIlik, punta del Napoli finita fuori rosa. L’attaccante potrebbe lasciare il club azzurro nella prossima finestra di mercato invernale, quella del mese di gennaio. Anche perchè, visto l’obiettivo di prender parte all’ Europeo, il centravanti ha bisogno di giocare. Il Napoli, ovviamente, preferirebbe non perderlo, successivamente, a parametro zero. L’Inter, in tal senso, vorrebbe provare a portare Milik nella Milano nerazzurra. Marotta, come si legge su La Gazzetta dello Sport, avrebbe proposto al presidente De Laurentiis innanzitutto uno scambio con Vecino, a questo punto “alternativa” a Bakayoko per il 4-2-3-1, ma avrebbe in serbo anche un’altra proposta, ovvero un ulteriore sconto sul riscatto di Matteo Politano. Il Napoli, per l’esterno, dovrà esercitare l’obbligo a partire dal 2021. L’Inter potrebbe far scendere la cifra di 18 milioni in cambio di Milik.