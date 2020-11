Milan col bilancio in rosso ma che non perde da 25 partite

Non è banale e nemmeno casuale il percorso di un Milan che non perde da 25 partite e nelle ultime 14 ha segnato almeno due gol. I numeri non mentono quasi mai. E soprattutto non lo fanno quando si parla dell’eterno Ibrahimovic, tre doppiette, il faro, il totem, la stella polare dei ragazzini di Pioli. Poteva essere del Napoli, De Laurentiis ne rimase stregato in una cena a Los Angeles ma uno stipendio da 10 milioni lordi per un 39enne non fa parte della filosofia di un club che ha nel fair play finanziario il proprio faro. Il Milan ha chiuso il bilancio 18/19 con un rosso di 146 milioni di euro. L’ultimo andrà più o meno alla stessa maniera, visto il disastro economico accentuato dalla pandemia. Ma il percorso sul campo del Milan sembra costante e, in una stagione come questa, può avere un vantaggio nella corsa scudetto chi non gioca la Champions League. P. Taormina (Il Mattino)