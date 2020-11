Lorenzo Insigne: sulle sue spalle il “destino” dell’Italia

La prestazione di Lorenzo Insigne contro la Polonia ha messo tutti d’accordo: il capitano del Napoli è il vero punto di forza della Nazionale. Roberto Mancini lo sapeva già. Gli ha messo la maglia numero 10 sulle spalle e gli ha dato la massima libertà di esprimersi. Oggi toccherà ripetersi. Visto che la strada per la fase finale della Nations League passa inevitabilmente per Sarajevo. Mancini sarà ancora a casa e Insigne sarà ancora in campo, lì sulla fascia sinistra, in una Nazionale che è alla ricerca di un numero 9 che possa fare da ariete, tutto pesa sulle spalle del 10, quello che apre le autostrade per i compagni che arrivano da dietro e sulla fascia opposta. Certo, l’ideale sarebbe un gol, che con l’Italia manca da un anno esatto. Lorenzo lo ha segnato il 15 novembre del 2019 a una settantina di chilometri da Sarajevo, a Zenica dove la Nazionale ha vinto l’ultima gara di qualificazione all’europeo 2020 che è stato poi rimandato: un precedente che può far ben sperare.

Il Mattino