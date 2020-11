Lorenzo Insigne (cap. Italia): “Gattuso? Determinante per la mia crescita e la continuità”

Ai microfoni della Rai, da Sarajevo, è intervenuto il capitano del Napoli e per una sera dell’Italia Lorenzo Insigne sull’importante vittoria contro la Bosnia. “Siamo contenti del primo posto in classifica, c’è un gruppo che vuole fare bene ed è importante avere così tante motivazioni. Gattuso? Determinante per la mia crescita, lui mi sta dando tanto ed io cerco di accontentarlo. Per me con la piazza partenopea non sempre i rapporti sono stati semplici, però ora sto facendo molto bene e con una certa continuità. Voto 8? Troppo alto, ma sono contento della mia prestazione e porteremo l’Italia dove merita”.

La Redazione