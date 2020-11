KKNapoli – Osimhen verso Villa Stuart per gli esami

La sua spalla, negli ultimi due – tre giorni, è diventata una sorta di caso. Victor Osimhen, a causa di un infortunio, era uscito in barella durante una partita della Nazionale nigeriana. Pare che la spalla, già in passato, sia stata un suo punto debole, tanto da costringerlo ad un operazione nel 2018. Adesso, la punta del Napoli, come comunica radio Kiss Kiss Napoli, di rientro in Italia, sta per atterrare a Roma. La direzione sarà quella di Villa Stuart dove si sottoporrà a tutti gli esami del caso.