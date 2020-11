Lo aveva comunicato lo stesso calciatore, ieri. “Sono positivo al Covid 19” aveva fatto sapere Elsed Hysaj. “Sto bene e sono asintomatico”. La Federazione poi aveva aggiunto che avrebbe trascorso in Albania la prevista quarantena, obbligatoria in questi casi. Mediante Radio Kiss Kiss Napoli, gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione: sarà di dieci giorni il periodo che Hysaj trascorrerà in Albania, in attesa del tampone che ne attesti la negatività.