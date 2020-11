Il guerriero Bakayoko al servizio della causa azzurra

E allora, la parabola di Bakayoko. Incidenza tattica pazzesca, fisico da guerriero e una barba da predicatore che, sia chiaro, risponde esclusivamente a personalissimi codici di moda e look. Singolari, molto audaci, tanto che una volta il solito Mertens, uno che ama scherzare e sfotticchiare simpaticamente tutti almeno quanto fare gol, commentando un post in cui il collega metteva in bella mostra una camicia piuttosto eccentrica, scrisse: «Quando andiamo a fare shopping insieme?». Ecco. Dopo il primo mesetto di calcio, però, l’idea dominante è che in campo ogni singolo elemento della rosa del Napoli vorrebbe averlo al proprio fianco: è lui, il centrocampista totem di Rino e l’equilibratore del sistema. Fonte: CdS