Al minuto 20 il difensore del Napoli nel corso di Kosovo-Moldavia esce per infortunio e c’è apprensione nell’ambiente partenopeo. A fine gara le parole del c.t. Muharrem Sahiti. “Rrahmani? Il suo infortunio non è stato semplice perchè è arrivato ad inizio gara. Se ne sta occupando lo staff medico,, però non sembra nulla di grave. Posso dire che il ragazzo difficilmente non mollerà tanto facilmente”.

La Redazione