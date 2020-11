[Grafico] Under 21: Italia/Svezia, così in campo. Dove vedere la gara

L’Italia cerca la ciliegina sulla torta. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono già qualificati alla seconda fase dell’Europeo Under 21, ma hanno un conto aperto con la Svezia che all’andata – al termine di una settimana in cui la nostra nazionale fece più tamponi che allenamenti – si impose a Kalmar con un netto 3-0. «Due mesi fa c’era una grande disparità nella condizione atletica – ha dichiarato il tecnico – stavolta speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni». Con l’Italia già sicura del primo posto nel girone 1, la Svezia spera – vincendo – di rientrare tra le 16 del qualificate come una delle migliori seconde.



FUTURO

Rispetto al match con il Lussemburgo, Nicolato dovrà rinunciare allo squalificato Pinamonti e schiererà una formazione sperimentale. «Ci sarà un’ampia rotazione, è giusto approfittarne per vedere altri giocatori della rosa». Potrebbero scendere in campo dal 1’ Vogliacco e Cuomo in difesa, Zappa e Frabotta sugli esterni e Raspadori in attacco, con il classe 2002 Colombo (promosso dall’Under 21B) protagonista a partita in corso. Il lavoro dell’Under 21 ha promosso in Nazionale maggiore tanti giovani, vedi Bastoni, Tonali e Locatelli. «Il merito del percorso fatto è soprattutto loro. Cerchiamo di garantire al Ct un bacino di giocatori sempre più ampio da cui attingere» ha spiegato Nicolato che, in vista delle final eight di giugno (bisognerà superare la seconda fase della competizione, a fine marzo), monitorerà tra i 70 e gli 80 calciatori.

OGGI: Italia-Svezia (ore 17.30); Lussemburgo-Irlanda (ore 17.30)



Classifica: Italia 22, Islanda 18, Irlanda 16, Svezia 15*, Armenia 3*, Lussemburgo 3.

*una partita in meno

Fonte: CdS