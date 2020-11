[Grafico] Bosnia Erzegovina-Italia, emergenza per i padroni di casa. Evani punterà ancora su Insigne

Questa sera a Sarajevo si giocherà l’ultima gara del girone A di Nations League tra i padroni di casa della Bosnia Erzegovina e l’Italia. Agli azzurri serve un successo per essere certi del primo posto, oppure un pari purchè l’Olanda non vinca in Polonia. Il c.t. Bajevic dovrà fare a meno di Dzeko positivo al Covid-19 e Lulic infortunato, ma potrà contare sull’ex Juventus e Roma Pjanic e Krunic a centrocampo. Per Evani, ancora in panchina, vista la positività di Mancini, quasi la stessa formazione che ha vinto contro la Polonia. Insigne, Belotti e stavolta Berardi in avanti. Dubbio a destra con Florenzi in leggero vantaggio su Di Lorenzo.

Fonte: Andrea Santoni Corriere dello Sport