Ieri sera era arrivata dall’Albania la notizia della positività di Elsed Hysaj, terzino del Napoli. Resterà in isolamento in patria per 14 giorni, nel pieno rispetto del protocollo del Covid-19. Il laterale azzurro però tranquillizza i tifosi. “Sono positivo, ma sono asintomatico, perciò tornerò presto in campo. Mi raccomando lavatevi le mani e mettevi la mascherina, niente scherzi”.

Fonte: Corriere dello Sport