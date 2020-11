Marchetti: “Osimhen? Filtra ottimismo, ecco quando potrebbe rientrare”

Il giornalista Dario Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni di Osimhen (arrivato a Roma a Villa Stuart): “Filtra ottimismo sulle condizioni di Victor Osimhen, ma aspettiamo l’esito degli esami che sta facendo il giocatore. Sapremo di più in seguito. Al momento filtrano voci, pare che non sia così grave come si diceva. Osimhen può saltare sicuramente la partita contro il Milan, ma c’è una speranza per farlo rientrare in Europa League contro il Rijeka. La speranza è flebile, ma va comunque registrata. Sapremo di più a breve sulle condizioni dell’attaccante”.