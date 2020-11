Calciomercato: I parametri zero non sono mai piaciuti così tanto

PRIME SOLUZIONI

Le soluzioni sono quelle che tanti dirigenti già invocano da tempo, serve fantasia. Che si può tradurre in una serie di scambi che spesso hanno valore più sul bilancio che non sul campo. Ma anche nell’aumento degli ingaggi a parametro zero.

In Germania e Spagna quasi la metà dei trasferimenti è avvenuta grazie al mercato degli svincolati, il 46% (+15,3%) e il 44% (+12,5%) rispetto al dato complessivo. Una tendenza in crescita anche in Italia (+5% e 25,2% del totale) e Francia (+4,4% e 29,6% del totale), mentre nell’isola dorata della Premier i parametri zero sono addirittura diminuiti (-1% e 23,5% del totale). Fonte: Nicola Balice (CdS)