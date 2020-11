Bakayoko ha la febbre, ma c’è una buona notizia per i tifosi del Napoli

Ieri mattina il Napoli aveva svolto la seduta di allenamento, in vista del Milan, sono rientrati in gruppo Koulibaly ed Elmas, reduci dagli successi con Macedonia e Senegal. Non si sono allenati Bakayoko e Llorente, entrambi con la febbre, ma la buona notizia che entrambi sono negativi al giro dei tamponi usciti ieri pomeriggio. Per il centrocampista francese la speranza è di averlo contro i rossoneri, tra l’altro ex come mister Gattuso. Sabato si effettuerà un nuovo giro di tamponi e si conoscerà l’esito del gruppo squadra.

