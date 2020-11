Alvino: “CR7 acquistato per vincere la Champions, va ceduto per i debiti”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Porompomperoperò: “La Juventus? Per loro è arrivato il momento di vendere Cristiano Ronaldo perché sono pieni di debiti. Il portoghese si è rivelato un investimento a perdere, dal momento che l’ex Real Madrid è stato acquistato per vincere la Champions League e, invece , ha fatto guadagnare soldi unicamente per il libro che ha scritto. Quale? Le coppe che non ho alzato e che non alzerò“.