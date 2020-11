Tiémoué Bakayoko: accusa febbre e resta in isolamento a casa

Tiémoué Bakayoko ha la febbre. Ed è in isolamento a casa. A rischio la sua convocazione per la gara contro il Milan. Il Napoli è di nuovo in allarme. Elseid Hysaj è risultato positivo. Bakayoko ha saltato la seduta di allenamento odierna, appunto, per la febbre. Il difensore albanese quasi certamente salterà il Milan. In evoluzione la situazione del centrocampista Bakayoko. Ieri il suo tampone ha dato esito negativo. Da rilevare che, ieri, tutto il gruppo squadra della Nazionale italiana è risultato negativo ai controlli anti-Covid.

Fonte: www.gonfialarete.com