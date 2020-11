Serie A – Si sta preparando un nuovo Protocollo, più “duro”

Occorre un nuovo Protocollo, con regole più dure. Lo sta preparando la Federazione Medico-Sportiva. Appena pronto sarà proposto alla Lega di Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Occorre rivedere quanto deciso in precedenza, perchè le cose cambiano così come si evolve e cambia la situazione epidemiologica che tutti stiamo affrontando. Un protocollo, quindi, più al passo con le problematiche che questa nuova ondata di coronavirus ci porta ad affrontare. Le novità dovrebbero essere svariate. Si andrebbe innanzitutto sulla centralizzazione dei tamponi, con regole di ingaggio comuni e con la possibile presentazione di soggetto terzo che gestisca i risultati per le società di Serie A. Si dovrà poi chiarire il concetto di struttura concordata in caso di positività del membro del gruppo squadra. Non ci sarà isolamento fiduciario a casa e verrà limitato il ricorso ai test rapidi, che non dovranno sostituire i tamponi molecolari ma che rappresenteranno un semplice plus. Il risultato dovrà arrivare inoltre almeno 6 ore prima della partita.