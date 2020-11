Ritorno Osimhen con tampone obbligatorio

Il viaggio è di quelli lunghi, soprattutto perché la pandemia rende tutto più complesso. Già da diverse ore, Victor Osimhen ha lasciato l’albergo della nazionale nigeriana per partire dalla capitale Abuja destinazione Napoli. Per decollare alla volta dell’Italia, un primo importante step significa che è stato già fatto: ovvero, il lascia-passare di un tampone negativo. Osimhen è atteso all’aeroporto di Capodichino in queste ore o domani: ma il primo doveroso step all’atterraggio, anche in previsione della possibilità di incrociare i suoi compagni di squadra, è quello di fare un nuovo tampone, senza il quale non c’è l’idoneità a stare in gruppo. L’obiettivo è proprio questo: rientrare ad allenarsi il prima possibile con i compagni di squadra, tra domani (molto difficile) e giovedì (più probabile, rispetto a quello che sarà l’esito degli esami) per poter preparare al meglio il match con il Milan. M. Giordano (Il Mattino)