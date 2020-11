Boniek: “Milik? Ecco cosa farei se fossi in lui”

Il Presidente della Federcalcio polacca, Boniek, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Contro l’Italia è successa una cosa che non doveva succedere, siamo andati proprio in difficoltà e Insigne entrava ovunque. L’Italia veniva da tanti risultati positivi, purtroppo non abbiamo fatto bene e questo va evidenziato”.

Milik?

“E’ una situazione anomala in questo caso con il Napoli, non è normale ciò che accade tra lui e il club. Fossi in lui cercherei di trovare un accordo con la società perché a questo punto della stagione gli Europei sono a serio rischio. Il Napoli ha dato tanto a Milik, capisco anche il club, sarebbe opportuno che il giocatore trovasse una opzione per il futuro, perché così non va per niente bene. Gli siamo stati vicini dandogli la fascia di capitano, ma non so se andrà alla Juventus o in un’altra squadra”.

Zielinski?

“Ha sofferto molto col Coronavirus, perché ha avuto dei sintomi, adesso si sta riprendendo”.