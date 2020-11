Osimhen non è ancoa partito per l’Italia: Ecco il motivo

Comincia la settimana della ripresa del campionato, anche per il Napoli che domenica prossima affronterà il Milan capolista. Sono ore d’attesa, queste, per capire le condizioni di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, che si era infortunato nella sfida con la Sierra Leone, non è ancora partito per l’Italia: per la legge locale, infatti, dovrà attendere l’esito del tampone obbligatorio per lasciare la Nigeria. Arrivato in Italia, sarà visitato a Villa Stuart dal professor Castagna.

Nel frattempo sono rientrati Koulibaly ed Elmas. I tamponi svolti ieri mattina sul gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Fonte: gianlucadimarzio.com