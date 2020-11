NATIONS LEAGUE – Spagna-Germania 6-0, serata da “triplete” per Fabian Ruiz

La Spagna a Siviglia cercava una vittoria per conquistare le final-four di Nations League, contro la Germania e la serata è un trionfo. Arriva la prima rete della “roja”, angolo di Fabian Ruiz e colpo di testa di Morata. Gli iberici proseguono nel dominio tattico e arriva la seconda rete con Ferran Torres. Gli ospiti sembrano annichiliti e subiscono la terza rete, ancora corner di Fabian Ruiz e stavolta va a segno Rodri. Nel secondo tempo la musica non cambia e arriva il poker, sempre con Ferran Torres su assist di Gaya. Spagna mai sazia cala la manita, assist del centrocampista del Napoli e tripletta del talento classe 2000 del Manchester City. I tedeschi, colgono la traversa con Gnabri, ma nel finale subiscono la sesta marcatura di Oryazabal. Fabian Ruiz ha disputato una partita da icorniciare, tre assist, ma anche gara da tuttocampista, come ai vecchi tempi, insomma una splendida notizia per Gattuso e i tifosi del Napoli.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gayà; Rodri, Canales; Olmo, Koke, Ferran Torres; Morata. CT. Luis Enrique

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Ginter, Sule, Koch, Max; Goretzka, Gundogan, Kroos; Sané, Werner, Gnabry. CT. Loew

ARBITRO: Ekberg (Sve)

A cura di Alessandro Sacco