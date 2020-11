NATIONS LEAGUE: Croazia-Portogallo 2-3

CROAZIA-PORTOGALLO 2-3

29′, Kovacic (Croazia) calcia in porta una palla vagante all’interno dell’area. 1-0.

52′, Ruben Dias (Portogallo) riceve uno ottimo assist. Gran conclusione in rete. 1-1.

60′, Joao Felix (Portogallo) raccoglie un filtrante in area. Si ritrova vicino alla porta avversaria.Ed insacca. 1-2.

65′, Kovacic (Croazia) controlla e tira. La sua violenta conclusione termina in rete. 2-2.

91′, Ruben Dias (Portogallo) approfitta di una scivolata del portiere. A porta vuota, infila. 2-3.

CROAZIA, 4-3-3:

Livakovic; Juranovic, Lovren, Skoric, Bradaric; Modric, Rog, Kovacic; Vlasic, Pasalic, Perisic.

PORTOGALLO, 4-3-3:

Patricio; Semedo, Dias, Semedo, Rui; Pereira, Moutinho, Fernandes; Joao Felix, Ronaldo, Jota.