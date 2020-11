Tra il Napoli e Gattuso gli accordi sono stati trovati, non ci sono più paletti o ostacoli che erano il problema principale dell’accordo tra le parti. Firma fino al 2023 con opzione per l’anno successivo. Manca solo il famoso twitter presidenziale, che potrebbe avvenire anche nel fine settimana, prima della sfida al Milan. Il tutto per la gioia dei diretti interessati per un progetto che vedrà il tecnico di Corigliano Calabro protagonista interessato.

Fonte: Repubblica