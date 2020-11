I “napoletani” in giro per il Mondo: Ecco dove seguire la Spagna di Fabian

Ecco le gare che vedranno impegnati i “napoletani” in giro per il mondo.

Fabian con la sua Spagna se la vedrà questa sera alle 20:45 con la Germina (gara visibile in chiaro su Canale 20), sfida valevole per l’ultima giornata del Gruppo 4 di Nations League. Le Furie Rosse si giocano proprio con i tedeschi l’approdo alle semifinali.

GRUPPO 4

Germania 9

Spagna 8

Ucraina 6

Svizzera 3

Impegnato in Nations League anche Mario Rui col suo Portogallo contro la Croazia per l’ultima giornata del Gruppo 3. Qui invece i giochi sono già fatti con la Francia già sicura dell’approdo in semifinale.

GRUPPO 3

Francia 13

Portogallo 10

Croazia 3

Svezia 3

Il Chucky Lozano invece se la vedrà col suo Messico contro il Giappone in amichevole.

Per ultimo il portiere Ospina. L’estremo difensore azzurro affronterà l’Ecuador nelle qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo in Qatar. Nel girone sudamericano le prime 4 accedono di diritto ai prossimi mondiali, mentre la quinta passa per i play-off.

Brasile 9

Argentina 7

Ecuador 6

Uruguay 4

Paraguay 5

Cile 4

Colombia 4

Perù 1

Venezuela 0

Bolivia 0