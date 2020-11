Lozano: “Il primo anno a Napoli è stato duro: mi chiedevo cosa ci faccio qui?”

Il calciatore del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV Azteca Deportes:

La prima stagione a Napoli?

“Onestamente è stata molto dura. Grazie a Dio e all’aiuto di mia moglie siamo riusciti ad andare avanti. Tante persone non sanno cosa sia successo, è stato un anno davvero complicato. Molte volte ho detto a mia moglie ‘cosa ci facciamo qui?’. Non conoscendo la lingua era complicato, ma adesso la situazione è migliorata. Ormai è tutto alle nostre spalle, e magari in futuro la ricorderemo come qualcosa che noi siamo riusciti a superare. Quello che ha funzionato è stato parlare con Gattuso: lo apprezzo, i tifosi mi supportano, fanno commenti molto buoni ma d’altra parte penso che come ho detto, ha il suo modo di essere. L’anno scorso ho cercato di imparare il più possibile da loro, dai miei compagni di squadra ho tratto esperienza e penso di sentirmi un giocatore molto più completo e più maturo”.