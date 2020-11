Lozano: “Mi chiedevo cosa ci facessi a Napoli, poi è arrivato Gattuso…”

«Gattuso è molto diretto e quando si arrabbia diventa un orco, ma da lui si impara molto, ho imparato a gestire il rapporto con lui». «Il primo anno – dice Lozano – è stato duro, con l’aiuto di Dio e di mia moglie sono andato avanti. Tante volte chiedevo a mia moglie “Ma cosa ci faccio qui?”. Avevo anche molte difficoltà con la lingua, ma ora la situazione va molto meglio, ho parlato con Gattuso, è stato importante il suo aiuto». Lozano è infatti ora al centro del progetto del tecnico azzurro e ha sviluppato un’affinità in campo con Osimhen: sono loro i due volti nuovi dell’attacco del Napoli. «Mi fa piacere anche che i tifosi mi sostengono. Il calcio in Italia mi piace, nel futuro possono accadere tante cose. Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, come il Barcellona».

Il Mattino