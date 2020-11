L’Inter continua a puntare Milik, ma ADL non cederà facilmente

Dell’ interesse dell’ Inter verso Arek Milik si parla ormai da un po’. I nerazzurri avrebbero individuato nell’ attaccante polacco il vice Lukaku. Tuttosport scrive che, la trattativa con la punta finita fuori rosa al Napoli, starebbe continuando con la supervisione della Polonia e che, nelle ultime settimane, si sarebbero intensificati i contatti con gli intermediari di Milik. L’ostacolo per la conclusione dell’ affare è, ovviamente, rappresentato dalla richiesta economica. De Laurentiis, nonostante la situazione spiacevole, non ha alcuna intenzione di rendere facili le cose e vuole sì cedere Milik, ma per non meno di 20 milioni di euro. L’Inter, come già precedentemente, vorrebbe inserire, come pedina di scambio, Vecino, calciatore a cui il club azzurro precedentemente era interessato. Ma le cose adesso sono cambiate: il nerazzurro è reduce da mesi e mesi di infortunio e il Napoli, a centrocampo, ha preso Bakayoko. Qualora non si arrivasse a un accordo, l’Inter proverà a prenderlo a parametro zero dopo l’Europeo.