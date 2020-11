Il vice di Pioli fu definito l’anti-Maradona

Murelli è nato a San Secondo Parmense nel 1964, Pioli in città un anno dopo. Si sono incrociati la prima volta nel 1982. Giacomo, pur giovanissimo, era già in prima squadra. Stefano, invece, era negli Allievi, ma si allenava già con i grandi. Erano insieme anche quando la squadra ducale, nel 1983/84, ha conquistato la promozione in serie B. L’estate successiva, però, i loro sentieri si sono divisi. Pioli, stopper, aveva attirato le attenzioni della Juventus ed aveva fatto le valigie per Torino. Murelli, terzino, era partito per Avellino. Qualcuno, a Napoli, se lo ricorderà. In quegli anni, infatti, si era guadagnato l’etichetta di “anti-Maradona”. Toccava a lui marcare l’argentino, a cui, in 4 stagioni, aveva concesso di segnare solo una volta. Merito dell’attenzione, della concentrazione e dell’applicazione che Murelli metteva in campo. Ieri pomeriggio a Milanello nel frattempo si è svolto un test contro la Primavera dove la prima squadra ha vinto per 6-0. Nella partitella è rientrato tra gli altri anche Saelmakers, il belga ha recuperato dall’infortunio e sarà tra i disponibili per la gara del San Paolo. Si giocherà un posto da titolare anche Ante Rebic.

Fonte: Pietro Guadagno CdS